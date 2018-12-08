روحاني: خروج أميركا من الاتفاق النووي هو أحد أنواع الإرهاب الاقتصادي

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "خروج أميركا من الاتفاق النووي هو أحد أنواع الإرهاب الاقتصادي ضد بلادنا"، مشيرا الى أن "المنطقة تمر بفترة تاريخية حساسة وسط استمرار مساعي بعض الدول لمنع الوحدة ضد مكافحة الإرهاب والتطرف".
وشدد روحاني في كلمة له في مؤتمر رؤساء برلمانات الدول الست، المنعقد في طهران على "ضرورة تجفيف جذور الإرهاب في المنطقة والتدخلات العسكرية لا تسمح بالنمو الطبيعي للمجتمعات والعمل من أجل القضاء على الرأسماليين الساعين لتعميق الخلافات والمشاكل في منطقتنا"، موضحا أن "التعاون يسمح بترسيخ الأمن في المنطقة وتقاسم المسؤوليات بشكلٍ عادل وعلينا لجم الحروب والإرهاب".
ولفت الى "أننا اليوم على أعتاب هجوم شامل يستهدفنا ويستهدف الأواصر العريقة بين بلادنا لمواجهة الإرهاب"، معتبرا أن "من يستهدف إيران وروسيا والصين وتركيا وباكستان وأفغانستان هو المتهم الأول في بث التفرقة بيينا".
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