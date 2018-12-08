روحاني: خروج أميركا من الاتفاق النووي هو أحد أنواع الإرهاب الاقتصادي

أعلن الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ أن "خروج ​أميركا​ من ​الاتفاق النووي​ هو أحد أنواع الإرهاب الاقتصادي ضد بلادنا"، مشيرا الى أن "المنطقة تمر بفترة تاريخية حساسة وسط استمرار مساعي بعض الدول لمنع الوحدة ضد ​مكافحة الإرهاب​ والتطرف".

وشدد روحاني في كلمة له في مؤتمر رؤساء برلمانات الدول الست، المنعقد في ​طهران​ على "ضرورة تجفيف جذور الإرهاب في المنطقة والتدخلات العسكرية لا تسمح بالنمو الطبيعي للمجتمعات والعمل من أجل ​القضاء​ على الرأسماليين الساعين لتعميق الخلافات والمشاكل في منطقتنا"، موضحا أن "التعاون يسمح بترسيخ ​الأمن​ في المنطقة وتقاسم المسؤوليات بشكلٍ عادل وعلينا لجم الحروب والإرهاب".

ولفت الى "أننا اليوم على أعتاب هجوم شامل يستهدفنا ويستهدف الأواصر العريقة بين بلادنا لمواجهة الإرهاب"، معتبرا أن "من يستهدف إيران و​روسيا​ و​الصين​ و​تركيا​ و​باكستان​ و​أفغانستان​ هو المتهم الأول في بث التفرقة بيينا".