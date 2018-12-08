الرئيس عون استقبل جوزيف أبو فاضل: من يريد أن يحافظ على لبنان الدولة والتسوية الرئاسية عليه أن يضحي

استقبل ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، الكاتب والمحلل السياسي المحامي ​جوزيف أبو فاضل​ في ​قصر بعبدا​ حيث دام اللقاء لأكثر من ساعة وتم البحث في الكثير من الامور.

ونقل أبو فاضل عن الرئيس عون قوله "أنني الوحيد المؤتمن على ​الدستور​ والقوانين وبالتالي أن أي مسؤولية تقع على أي موقع قانوني ودستوري تقع علي أيضاً لأنني رئيس الدولة".

وحول الرسالة التي سيوجهها إلى ​مجلس النواب​ بشأن الملف الحكومي، جدد ابو فاضل تأكيد الرئيس عون "أن هذه الرسالة لا تستهدف أحداً لكنني لا أستطيع أن أرى الشعب ال​لبنان​ي و​الاقتصاد اللبناني​ و​الوضع المالي​ في ​حالات​ تراجع وأنا أقف متفرجا ولن أكون شاهد زور على تدهور أوضاع اللبنانيين من أي جهة أتت وعلى كل الفرقاء في لبنان أن يعوا مسؤولية أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم، فأنا الذي أسهر ليلا نهارا على مصلحتهم وأعمالهم وبذلك لو اضطررت على توجيه رسالة إلى مجلس النواب ليتحمل كل انسان مسؤولياته فسأقوم بذلك"، مشيراً إلى أن "رسالتي إلى المجلس النيابي في حال أرسلتها هي ليست موجهة ضد رئيس ال​حكومة​ سعد الحريري بل هي لانقاذ لبنان".

وقال الرئيس "ما قالوه بالامس ردا على بيان ​رئاسة الجمهورية​ هو مخالف بالمطلق للدستور والقوانين و ما قاله وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال ​سليم جريصاتي​ هو الحق والقانون 100 في المئة".

واضاف الرئيس عون في الحديث الذي نقله أبو فاضل: "من يريد أن يحافظ على لبنان الدولة و​التسوية الرئاسية​ عليه أن يضحي كما انا وقفت بجانب الجميع في الأزمات وأقمت لهم المظلة الدولية والشرعية والقانونية فوجب عليهم وعلى عيونهم أن ينظروا إليّ بنظرة الأب الصالح ورئيس الدولة ورئيس الجمهورية الذي ضحى من أجل الجميع لقيام ​الدولة اللبنانية​ الحرة والمستقلة".