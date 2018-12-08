نواب بعلبك الهرمل: لضرورة تشكيل الحكومة وتمثيل النواب السنة المستقلين

شدد ​تكتل نواب بعلبك الهرمل​، في بيان صدر بعد اجتماع لهم على "اهمية ​تشكيل الحكومة​ وضرورة تمثيل النواب ​السنة​ المستقلين في اطار اللقاء التشاوري".

وأوضح البيان أن التكتل ناقشخطته الانمائية للاعوام 2019 حتى 2022 واقرها وسيعلنها في مؤتمر صحافي يحدد في حينه، كما تطرق الاجتماع الى اقتراح قانون انشاء مجلس انماء بعلبك الهرمل واقره وسوف يصار الى توقيعه لتقديمه الى رئاسة ​المجلس النيابي​، وعرض خطة التواصل مع فعاليات بعلبك الهرمل واقرها هذه الخطة والخطة الاعلامية في هذا الاطار.