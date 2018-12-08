قوى الامن: توقيف سوريين شكلا عصابة لسرقة السيارات من مدينة زحلة وضواحيها

أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العـلاقات العـامة بانه "بتاريخ 7/12/2018 وفي محلة ​تمنين​، ونتيجةً لعمليات الرصد والتعقب، تمكنت قوة من مكتب مكافحة جرائم ​السرقات​ الدوليةفي وحدة ​الشرطة القضائية​، من توقيف السوري ز. ع. من مواليد عام 1995 وبالتحقيق معه، اعترف بتشكيله مع شقيقه عصابة لسرقة سيارات من نوعي "هيونداي" و"كيا"، وبإقدامهما على سرقة /11/ ​سيارة​ من ​مدينة زحلة​ وضواحيها، وبيعها في محلة بريتال، كما اعترف بإقدامه على /4/ محاولات سرقة سيارات نوع "هيونداي تكسون وعلى الفور، قامت قوة من المكتب المذكور من توقيفه شقيقه، ويدعى ع. ع. من مواليد عام 1991 والتحقيق جار بإشراف ​القضاء​ المختص".

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