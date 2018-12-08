الشرطة السياحية نظمت محضر ضبط بحق ملهى ليلي بمخالفة إدخال قاصرين وتقديم مشروبات روحية لهم

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنّ "قسم ​الشرطة السياحية​ وبمؤازرة دوريتين من مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب و​مكتب مكافحة المخدرات​ في قوى الأمن، نظّم ​محضر ضبط​ بحقّ ​ملهى ليلي​ بمخالفة إدخال قاصرين وتقديم مشروبات روحية لهم، كما أوقفت الحفلة".

وركّزت على "أنّنا نحذّر أصحاب ​الملاهي الليلية​ من استقبال القاصرين خلافًا للقانون".