الشرطة السياحية نظمت محضر ضبط بحق ملهى ليلي بمخالفة إدخال قاصرين وتقديم مشروبات روحية لهم

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّ "قسم الشرطة السياحية وبمؤازرة دوريتين من مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب ومكتب مكافحة المخدرات في قوى الأمن، نظّم محضر ضبط بحقّ ملهى ليلي بمخالفة إدخال قاصرين وتقديم مشروبات روحية لهم، كما أوقفت الحفلة".
وركّزت على "أنّنا نحذّر أصحاب الملاهي الليلية من استقبال القاصرين خلافًا للقانون".
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