"السترات الصفراء" تمطر متجر "أورانج" في الشانزلزيه بالحجارة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

هاجم متظاهرو "السترات الصفراء" أحد متاجر الاتصالات التابعة لشركة "أورانج" في شارع الشانزلزيه.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية مقطع فيديو يظهر فيه بعض المتظاهرون وهم يلقون بالحجارة على المتجر في محاولة منهم لتدميره. وكذلك محاولتهم إزالة الحواجز الخشبية الموجودة أمامه لاقتحامه.

وكانت الشرطة الفرنسية أعلنت إصابة 30 شخصًا حتى الآن في احتجاجات "السترات الصفراء" السبت، فيما استخدمت الشرطة قنابل الغاز ومدافع المياه لتفريق "مثيري الشغب" في بعض مناطق العاصمة باريس.

وأضافت الشرطة أن ثلاثة من رجال الأمن من بين هؤلاء المصابين، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وتحولت باريس للأسبوع الثاني على التوالي إلى ما يشبه "مدينة أشباح"، مع بدء اشتباكات بين قوى الأمن ومحتجي "السترات الصفراء" في جادة الشانزليزيه الشهيرة حولها.

وتوافد المحتجون إلى شارع الشانزليزيه الشهير منذ صباح السبت، فضلا عن نقاط أخرى في العاصمة وأنحاء مختلفة في فرنسا.

علت أصوات المحتجين المطالبين باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحتى خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي، للتجاوز بذلك المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي رفعها المحتجون عند اندلاع الاحتجاجات منتصف الشهر الماضي.

سمحت الشرطة بدخول المتظاهرين إلى الشارع، الذي يعد من رموز باريس، عقب تفتيشهم. وفي الظهيرة اندلعت مصادمات بين الشرطة والمحتجين، حيث أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وأغلقت السلطات برج إيفل ومتحفا اللوفر وأورسي ومركز بومبيدو والمتاجر الكبرى ومسرح الأوبرا، السبت بينما ألغي عدد من مباريات كرة القدم. كما قام أصحاب المتاجر بحماية واجهات محلاتهم.