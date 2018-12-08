انت الان تتابع التحقيق مع موظفين «قلعوا» مواطن ذوي احتياجات (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمود أبو خضرة ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٢٠ م

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لعدد من الموظفين في الوحدة المحلية لقرية السالمية، التابعة لمركز فوة بمحافظة كفر الشيخ، وهم يحاولون خلع ملابس مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما أثار استيائه النشطاء، معتبرينها تعدي على حقوقه، وأن تعدي الموظف ناتج عن قلة حيله الموطن لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبين بمحاسبه وإحاله الموظفين للتحقيق فورًا. وقال عبد المحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، أنه شاهد الفيديو، وقرر على الفور إحالة الموظفين للمتورطين للتحقيق.

وتابع "الأودن"، أن الواقعة قديمة منذ عام ونصف، وتبين أن الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة "موظف في مجلس المدينة"، والواقعة عبارة عن مزاح بينهم، مضيفًا أنه تم نشر الفيديو هذه الأيام، وأنه قرر إحالة الموظفين للتحقيق وإحالتهما للنيابة الإدارية، لأنه يجب احترام مقتضيات العمل الوظيفى. اقرأ أيضًا: كشك ومعاش لبائعة