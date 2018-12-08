انت الان تتابع اعتقال 100 متظاهر من «السترات الصفراء» في بلجيكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:١٠ م

اعتقلت الشرطة البلجيكية نحو 100 شخص في بروكسل، اليوم السبت، خلال مظاهرات أصحاب "السترات الصفراء"، وفقا للمتحدثة باسم الشرطة، ايلس فان دي كير. وجرت عمليات الاعتقال الأولى بالمحطة المركزية ومحطة القطارات الدولية الرئيسية في بروكسل، وكان المنظمون قد حشدوا المتظاهرين للخروج للشوارع من الساعة الحادية عشرة صباحا لاسيما في الحي الذي توجد به مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل. جاء ذلك بعد أن أعلنت حركة المتظاهرين في بلجيكا الأسبوع الماضي، تنظيم مظاهرة جديدة صباح اليوم السبت، ضد ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة التي لم يستطيعوا تحملها.

واعتقلت الشرطة البلجيكية، في يوم 30 نوفمبر الماضي، عشرات المشاركين في تظاهرة لـ«السترات الصفراء». وقالت المتحدثة باسم شرطة بروكسل، إلسي فان دي كيير، إنه «تم اعتقال 60 متظاهرا لإرباكهم النظام العام»، خلال مشاركتهم في تظاهرة تعد امتدادا لحركة «السترات الصفراء» التي