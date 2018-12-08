انت الان تتابع في مباراة مثيرة.. التعادل يحسم ديربي الهلال والنصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٠٢ م

في مباراة مثيرة، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ديربي الرياض بين الهلال ونظيره النصر، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على ملعب استاد "جامعة الملك سعود" ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، ولا يزال الزعيم هو الفريق الوحيد بالدوري السعودي الذي لم يتلق أي هزيمة حتى الآن في الموسم، وقد حقق اليوم التعادل الثاني له في الموسم مقابل 9 انتصارات، كما تقرر قبيل المباراة أن يغير فريق النصر طاقم اللعب بعد أن سجل الحكم الأرجنتيني بيتانا اعتراضه على التشابه بين قمصان لاعبي الفريقين.

أحرز المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز هدف التقدم للهلال في الدقيقة 3، بعد مجهود فردي من أندري كاريلو، الذي أرسل، عرضية استقبلها جوميس برأسية على يسار حارس مرمى النصر، وعاد اللاعب ذاته ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه، بعد أن انطلق البريك وأرسل عرضية، قابلها جوميس بتصويبة رائعة في الزاوية الضيقة لوليد عبدالله. وفي