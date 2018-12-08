انت الان تتابع منها الكسل والإحباط.. أسباب حرمانك من تحقيق ذاتك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - توجد كثير من الأشياء التي تقف عائقا بين الإنسان وأهدافه وأحلامه التي يتمنى تحقيقها، بالإضافة إلى تحقيقه لذاته.. وعلى الإنسان معرفة هذه الأشياء حتى يتمكن من التخلص منها

تتأثر صحتك النفسية بالكثير من الأشياء التي تحدث في حياتك، منها الخلافات مع الأسرة أو في العمل أو المواقف المختلفة أيضا التي تمر بها، كما تؤثر أيضا صحتك النفسية في الكثير من الأشياء الأخرى، على سبيل المثال شعورك بالسعادة وقدرتك على القيام بعملك وواجباتك تجاه أسرتك، ولكن أهمها قدرتك على النجاح في تحقيق كل ما تريد من أهداف سواء كانت هذه الأهداف خاصة بالعمل أو الأسرة أو مرتبطة بمكاسب شخصية مهمة، ولكن توجد عدة عوامل قد تحرمك من تحقيق ذاتك فما هي؟ وما العلاقة بين تحقيق هذه الأهداف والصحة النفسية؟

يمكن تقدير مدى تمتع الإنسان بالصحة النفسية من عدم تمتعه بها من خلال العديد من المظاهر والتي منها.. قدرته على التعامل مع مشكلات الحياة والتكيف معها، بالإضافة إلى قدرته على التأثير في البيئة التي يعيش فيها، وقدرته على تحقيق أهدافه التي تمكنه من الشعور بذاته، وبالتالي فإنك إذا كنت تتمتع بالصحة النفسية

يمكن تقدير مدى تمتع الإنسان بالصحة النفسية من عدم تمتعه بها من خلال العديد من المظاهر والتي منها.. قدرته على التعامل مع مشكلات الحياة والتكيف معها، بالإضافة إلى قدرته على التأثير في البيئة التي يعيش فيها، وقدرته على تحقيق أهدافه التي تمكنه من الشعور بذاته، وبالتالي فإنك إذا كنت تتمتع بالصحة النفسية تستطيع الوصول لأهدافك، والعكس إذا كنت تعاني من مشكلات نفسية فإنك لن تتمكن من تحقيق هذه الأهداف وتحقيق ذاتك. توجد عدة عوامل قد تحرمك من تحقيق ما تتمنى من الأهداف أو الوصول إلى النجاح الذي تحلم به ومنها: 1- التربية

تلعب أساليب التربية التي يستخدمها الأهل مع أبنائهم دورا كبيرا في تكوين شخصياتهم وقدرتهم على التعامل مع العالم والوصول لأهدافهم. 2- الحرمان من التشجيع فالإنسان الذي يحرمه والداه من التشجيع في طفولته فإنه يفتقد للثقة بنفسه، بالإضافة إلى خوفه من اكتشاف الأشياء الجديدة وعدم التعامل بحرية مع كل ما يحيط به، وبالتالي يؤثر ذلك بشكل كبير على قدرته على تحقيق أهدافه مما يتسبب له في الشعور بالإحباط والعجز والاكتئاب. 3- إحباط الطفل وذلك من خلال الاستهزاء بالطفل وكل ما يقوم به من أفعال أو تصرفات أو محاولات لتحقيق شيء، بالإضافة إلى التقليل من قيمة الأشياء التي يحبها ويفضلها والتعامل مع الطفل، باعتبار أنه فاشل وتكرار هذه الكلمة طوال الوقت؛ مما يُفقد الطفل قدرته على الشعور بقيمته وقيمة الأشياء التي يحلم بها وبالتالي لا يتمكن من الوصول لها. 4- السيطرة على الطفل من أهم الأساليب التي تدمر الكثير من حياة الطفل وشخصيته السيطرة التي تتمثل في التحكم في كل ما يخص الطفل من هوايات ووقت الفراغ والسيطرة أيضا على مستقبله واختياراته وقراراته الخاصة بالعمل أو الدراسة أو الرياضة التي يمارسها، كما تشمل كل الأهداف التي يتمنى تحقيقها واستبدال كل ذلك بما يريده الوالدان، مما يتسبب في عدم قدرة الطفل على اتخاذ أي قرار وعدم قدرته على تحقيق ما يريد، لاعتماده على تخطيط الوالدين له في كل شيء. - الصفات الشخصية تلعب صفات الإنسان دورا كبيرا في قدرته على تحقيق أهدافه التي يتمناها أو عدم تحقيقه لها، لأن هذه الصفات هي أهم الجوانب في حياة الإنسان فإما تساعده وإما تهدم حياته ومنها: 1- الكسل الكسل من الصفات التي تحرم صاحبها من الاستمتاع بالكثير من الأمور في حياته، وتمنعه من العمل في الوقت المناسب أو استغلال الفرص التي قد تكون موجودة، ونتيجة لكسله لا يتمكن من استغلالها ويحرمه من بذل أي مجهود للشعور بالسعادة، فيفضل عدم القيام بيء حتى لا يبذل مجهودا ولو بسيطا، مما يمنعه من تحقيق أهدافه وذاته. 2- الإحباط والاستسلام من أكثر الصفات التي تمنع صاحبها من الوصول لأهدافه، لأنه عندما يواجه مشكلة ولو صغيرة يستسلم لها نتيجة لشعوره بالإحباط ولا يستطيع الاستمرار في المحاولة للوصول إلى هدفه، وبالتالي يخسر كثيرا من الأهداف الهامة في حياته، وبالتالي يعوق تحقيق ذاته. 3- أسباب أخرى

توجد أسباب أخرى تؤثر على إمكانية تحقيق الإنسان لذاته، منها الظروف المادية للإنسان التي تؤثر على قدرته على توفير الإمكانات لتحقيق الخطوات اللازمة ليتمكن من الوصول لهدفه.

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