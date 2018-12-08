صلاح يرفض استلام جائزة الأفضل ويمنحها لـ«ميلنر»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٥٣ م
رفض الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام بورنموث التي فاز بها الريدز بأربعة أهداف دون رد، بالبريميرليج، وأهدى صلاح جائزة أفضل لاعب في المباراة لجيمس ميلنر قائد الريدز، وعلق الدولي المصري أنه يرى أن زميله ميلنر هو من يستحق الجائزة بسبب جهده الكبير وخوضه اللقاء رقم 500 في البريميرليج. وقال صلاح إن الأهم من تسجيل الأهداف وهو الفوز في مباراة اليوم واستمرار الفريق بصدارة الدوري الإنجليزي بعد كل مباراة، مشيرًا إلى أن الفريق ككل لا ينظر للإنجازات الفردية ويطمح الجميع إلى تحقيق إنجاز مع ليفربول.
وسجل محمد صلاح صاحب الـ26 عامًا، هاتريك في المباراة في الدقائق 25 و48 و68، بينما سجل الهدف الرابع ستيف كوك مدافع بورنموث عن طريق الخطأ في مرماه، وتساوى صلاح مع بيير-إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال على قائمة هدافي البريميرليج برصيد 10 أهداف لكل منهما. ودخل محمد صلاح السجل التاريخي لليفربول بهدفه
وسجل محمد صلاح صاحب الـ26 عامًا، هاتريك في المباراة في الدقائق 25 و48 و68، بينما سجل الهدف الرابع ستيف كوك مدافع بورنموث عن طريق الخطأ في مرماه، وتساوى صلاح مع بيير-إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال على قائمة هدافي البريميرليج برصيد 10 أهداف لكل منهما.
ودخل محمد صلاح السجل التاريخي لليفربول بهدفه الأول، حيث بات أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 40 هدفًا خلال 52 مباراة، ليتخطى الإسباني فرناندو توريس (60 مباراة)، والإنجليزي روبي فاولر (77 مباراة)، والإنجليزي مايكل أوين (77 مباراة)، والأوروجوياني لويس سواريز (78 مباراة).
كما دخل جيمس ميلنر تاريخ البريميرليج، أمام بورنموث، وقالت شبكة سكاي سبورتس: "ميلنر يخوض مباراته رقم 500 بالدوري الإنجليزي، وهو اللاعب الـ13 في تاريخ المسابقة الذي يصل لهذا الرقم، والأول الذي يصل له منذ ستيفن جيرارد، عام 2015".
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