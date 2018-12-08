انت الان تتابع صلاح يرفض استلام جائزة الأفضل ويمنحها لـ«ميلنر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٥٣ م

رفض الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام بورنموث التي فاز بها الريدز بأربعة أهداف دون رد، بالبريميرليج، وأهدى صلاح جائزة أفضل لاعب في المباراة لجيمس ميلنر قائد الريدز، وعلق الدولي المصري أنه يرى أن زميله ميلنر هو من يستحق الجائزة بسبب جهده الكبير وخوضه اللقاء رقم 500 في البريميرليج. وقال صلاح إن الأهم من تسجيل الأهداف وهو الفوز في مباراة اليوم واستمرار الفريق بصدارة الدوري الإنجليزي بعد كل مباراة، مشيرًا إلى أن الفريق ككل لا ينظر للإنجازات الفردية ويطمح الجميع إلى تحقيق إنجاز مع ليفربول.

وسجل محمد صلاح صاحب الـ26 عامًا، هاتريك في المباراة في الدقائق 25 و48 و68، بينما سجل الهدف الرابع ستيف كوك مدافع بورنموث عن طريق الخطأ في مرماه، وتساوى صلاح مع بيير-إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال على قائمة هدافي البريميرليج برصيد 10 أهداف لكل منهما. ودخل محمد صلاح السجل التاريخي لليفربول بهدفه