انت الان تتابع إحالة المتهم الأول بقتل «عروس بنها» إلى المفتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علاء النجار ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٤٩ م

أسدلت محكمة جنايات بنها، بعد عام ونصف تقريبا، الستار على قضية "تقى ناجى" المعروفة إعلاميًا باسم عروس بنها، والتى تم قتلها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، من قبل كل من "حسان. ص. م" و"أحمد. ح. ق" و"أميرة. ص. م" شقيقة المتهم الأول، و"محمود. ص. م" شقيق المتهم الأول، يوم نقل أثاث الزوجية الخاص بها وقبل زفافها بساعات. حيث قضت المحكمة، اليوم السبت، بإحالة أوراق المتهم الأول للمفتى للتصديق على حكم الإعدام، كما قررت تأجيل النطق بالحكم لباقى المتهمين لجلسة دور يناير المقبل.

كانت مباحث القليوبية تمكنت من القبض على المتهمين الأربعة في واقعة مقتل "تقي ناجي" المعروفة إعلاميا بـ"عروس بنها" والتي لقت مصرعها قبل زفافها بأسبوع، وتبين أن المتهمين هم جيرانها، وقاموا بالتخطيط للجريمة منذ فترة بغرض السرقة اعتقادا منهم بوجود مبالغ طائلة ومصوغات ذهبية خاصة بالعروس قبل الزفاف. واستغل