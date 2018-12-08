انت الان تتابع اعتقال أكثر من 700 شخص في مظاهرات «السترات الصفراء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٤٠ م

شهدت مظاهرات "السترات الصفراء"، في أسبوعها الرابع السبت، صدامات بين قوات الأمن والمحتجين الذين تجمعوا في جادة الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس. وأعلن نائب وزير الداخلية لوران نونيز أن السلطات اعتقلت أكثر من 700 شخص في كافة أنحاء البلاد، بينهم 481 شخصا في باريس. وأضاف نونيز: "على الصعيد الوطني، ويشمل ذلك باريس، تم اعتقال أكثر من 700 شخص، بينما بلغ عدد المشاركين في التحرك 31 ألفا في أنحاء البلاد بينهم ثمانية آلاف في باريس".

لأول مرة منذ اندلاع المظاهرات والاحتجاجات التي أطلقتها حركة «السترات الصفراء» في فرنسا، أدخلت الشرطة الفرنسية اليوم المدرعات لوقف الاحتجاجات وسط العاصمة باريس، كما استخدمت القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع ضد عناصر «السترات»، ما تسبب بوقوع حالات إغماء في صفوفهم، في المقابل