كيف زعزع مثلث الشر الإخواني استقرار الصومال ؟.. انفوجرافيك

حاول مثلث الشر الإخواني الذي يضم تركيا وإيران وقطر، إستغلال الأحداث والأوضاع الإقتصادية التي تعيشها الصومال لخدمة أجندتهم المشبوهة التي تستهدف المنطقة العربية . ويوضح انفوجراف " الخليج 365" بقيام تنظيم الحمدين بتمويل الجماعات الإرهابية المتطرفة ومنها حركة الشباب الصومالية لتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية . وأقدم تنظيم الحمدين بقيادة تميم بن حمد بإيعاز ودعم من تركيا على تجنيد الشباب الصومالي للعمل كمرتزقة، مستغلين بذلك أوضاعهم الإقتصادية الصعبة .

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