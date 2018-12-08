تعرف على الأماكن المُغلقة فى باريس

نشرت صحيفة ذا "لوكال الفرنسية" قائمة بالأسماء المغلقة فى باريس، على خلفية احتجاجات "السترات الصفراء" في أنحاء فرنسا اليوم السبت ومنها: برج إيفل متحف اللوفر متحف دورسيه مركز بومبيدو محطات مترو باريس أوبرا باريس القصر الكبير متحف أورانجيرى



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