السياحة الفرنسية في خطر بسبب "السترات الصفراء"

تواصل أهم المعالم السياحية في العاصمة الفرنسية باريس إغلاق أبوابها أمام السياح من جميع أنحاء العالم، في إطار إجراءات أمنية مشددة في ظل حالة من التوتر غير المسبوقة التي تشهدها العاصمة الفرنسية؛ بسبب احتجاجات السترات الصفراء التى كانت قد بدأت منذ أربعة أسابيع.

وكثفت المحال التجارية الواقعة في المنطقة المركزية من العاصمة الفرنسية إجراءاتها الحمائية والأمنية؛ لتجنب عمليات السطو والنهب، خلال حالة الكر والفر التي تشهدها العاصمة باريس.

وحسب ما ذكرته صحيفة "الموندو" الإسبانية، فقد سجل قطاع السياحة تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت حجوزات الفنادق بمعدل 50% وتراجعت حجوزات المطاعم بنسبة 30%.

ولأول مرة منذ عقود، شوهدت مركبات الدرك المدرعة في باريس، والتي نُشرت لحماية المباني العامة وإزالة الحواجز.

وطالت أحداث فرنسا الأخيرة عددًا من المتاحف والمواقع الأثرية، وقررت السلطات الفرنسية إغلاق برج إيفل وأوبرا باريس؛ تحسبًا لوقوع أي أعمال تخريبية من قبل المتظاهرين.

كما تأثرت السياحة الداخلية بالوضع الراهن الذي تشهده البلاد، حيث تعثر الوصول الى المناطق الريفية ومراكز التزلج وذلك بسبب حظر المرور ببعض الطرقات.

