البخيتي: وأنت تجلس مع الحوثيين على طاولة حوار عليك أن تستحضر أمرين

قال الكاتب والسياسي، علي البخيتي، اليوم السبت، "وأنت تجلس مع الحوثيين على طاولة حوار عليك أن تستحضر أمرين".

وأضاف البخيتي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "إما أن يكونوا جادين في الوصول لتسوية عادلة وهذا مستحيل لأن السلام والشراكة في الحكم مع من يعتقدونهم "منافقين" كفر بالولاية وبكل ما ورد في ملازم حسين الحوثي؛ وإما أت يكونوا مراوغين وبالتالي لا فائدة من أي تسوية معهم".

وتابع "أما بخصوص جماعة الحوثيين فلا أرى جدوى من الحوار معها مطلقاً الا اذا كان الحوار يهدف لإيجاد حلول للقضايا الانسانية والاقتصادية بحيث نجنب المدنيين والمدن ويلات الحرب".

واختتم" أما الحوار السياسي أرى أن تتكفل به جبهات القتال مع الدعوة لإصلاحات جذرية في المنظومة التي تدير العمليات العسكرية".