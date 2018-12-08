السترات الصفراء تحاول إغلاق الطريق السريع في باريس.. واعتقال 575

وصل عدد المعتقلين إلى 575 شخصا من محتجي حركة السترات الصفراء، وذلك خلال اشتباكات مع الشرطة في باريس.

وأجرت قوات الشرطة اعتقالات مبكرة من قبل أن تبدأ الاحتجاجات، فيما تقوم جماعات المحتجين بمحاولات لإغلاق الطريق السريع في باريس.

