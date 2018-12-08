شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: وزير الآثار بالبرلمان غدا لعرض خطة التطوير ومناقشة واقعة الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن الدكتور خالد العنانى وزير الآثار سيحضر بالبرلمان، غداً فى اجتماع للجنة، لعرض خطته لتطوير القطاع، خلال الفترة المقبلة، فى نقاش موسع مع أعضاء اللجنة، عن ما تم تنفيذه من الخطة التى أعلن عنها الوزير العام الماضى، وما يمكن للجنة أن تقدمه للتطوير.

وأضاف "هيكل" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن الاجتماع سيشهد طرح عدد كبير من أسئلة الأعضاء لوزير الآثار، وأن الأسئلة ستشمل واقعة تسلق المصور الدنماركى الأهرامات وتصويره لفيلم إباحى أعلى قمة الهرم، والذى أحالها الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، فى مذكرة للنائب العام.