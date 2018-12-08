ناطقة بإسم اليونيفل: الحفارة الاسرائيلية لم تخرق الخط الأزرق

أعلنت ناطقة بإسم ​اليونيفل​ ماليني يانسن ان "​اليونيفيل​ اطلعت على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن خرق حفارة اسرائيلية للخط الازرق يوم أمس، وقد تحققت بشكل مستقل من الخبر وتوصلت الى انه لم يكن هناك خرق"، مؤكدة أن "اليونيفيل تواصل مراقبة ​الخط الأزرق​، بالتنسيق الوثيق مع ​القوات​ المسلحة اللبنانية، وسوف تبلغ عن اي خرق لقرار ​مجلس الامن الدولي​ 1701 وفقا لولايتها. ولا يزال الوضع يحافظ على هدوئه في منطقة عمليات اليونيفيل جنوب ​نهر الليطاني​".

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