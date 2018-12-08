صدمت بتاريخ 25/11/2018 سيارة مسرعة نديمة السبلاني عساف في منطقة الصفير ونقلت الى المستشفى للمعالجة لكن ما لبثت ان فارقت الحياة.
ومن المتوقع ان ينفذ ذوي الضحية في الايام القليلة القادمة اعتصاما في مكان الحادث للمطالبة بعدم المماطلة في التحقيقات ولكشف هوية السائق خاصة ان الحادث وقع في شارع مليء بكاميرات المراقبة.
واستغرب احد ابناء الضحية عبر "النشرة" "عدم قدرة الاجهزة الامنية حتى الساعة كشف هوية السائق رغم وجود كاميرات في المكان"، مناشداً المعنيين بـ"العمل الجدي لكشف هوية من قتل أمه"؛ متوجهاً للسائق بالقول: "سلم نفسك للدولة ونحن اصحاب حق لا نظلم احد وسنكون تحت سقف القانون والشرع اذا سلمت نفسك".
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة امرأة بحادث صدم في الصفير ومناشدات لكشف هوية السائق الهارب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .