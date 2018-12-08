وفاة امرأة بحادث صدم في الصفير ومناشدات لكشف هوية السائق الهارب

صدمت بتاريخ 25/11/2018 ​سيارة​ مسرعة نديمة السبلاني عساف في منطقة الصفير ونقلت الى المستشفى للمعالجة لكن ما لبثت ان فارقت ​الحياة​.

ومن المتوقع ان ينفذ ذوي الضحية في الايام القليلة القادمة اعتصاما في مكان الحادث للمطالبة بعدم المماطلة في التحقيقات ولكشف هوية السائق خاصة ان الحادث وقع في شارع مليء بكاميرات المراقبة.

واستغرب احد ابناء الضحية عبر "النشرة" "عدم قدرة ​الاجهزة الامنية​ حتى الساعة كشف هوية السائق رغم وجود كاميرات في المكان"، مناشداً المعنيين بـ"العمل الجدي لكشف هوية من قتل أمه"؛ متوجهاً للسائق بالقول: "سلم نفسك للدولة ونحن اصحاب حق لا نظلم احد وسنكون تحت سقف القانون والشرع اذا سلمت نفسك".