شكرا لقرائتكم خبر عن دينية البرلمان ردا على مطالبات جابر عصفور بتجسيد الرسل فى السينما: لا يجوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنه لا يجوز تجسيد الرسل والأنبياء على الدراما والسينما، لأن الأنبياء لهم مكانة خاصة لدينا وبالتالى لا يجوز لأى شخص أن يقلدهم أو يجسدهم.

وقال أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"الخليج 365"، ردا على تصريحات الدكتور جابر عصفور خلال حواره مع ”الخليج 365”، بشأن أن عدم تجسيد الأنبياء والرسل فى الأفلام هو جمود فكرى: " الأنبياء والرسل اصطفاهم المولى برسالاته، ولديهم مكانة غير عادية عندنا كبشر، فهناك 25 نبيا ورسولا تم ذكرهم فى القرآن الكريم، وهؤلاء اختارهم الله عزل وجل لنشر دعوته وبالتالى لا يمكن لأى ممثل أن يجسدهم.

وأشار أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إلى أن تجسيد الأنبياء والرسل سيحدث فتنة كبيرة، وأضراره أكثر من منافعه حيث لا يمكن للمثل أن يجسد دور سيدنا محمد الذى هو سيد ولد آدم، معلنا رفضه تجسيد الأنبياء فى الأفلام والدراما.