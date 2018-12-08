النشرة: الرياح سببت بتطاير عدد من اللوحات الإعلانية على طريق الزهراني

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ أن المطار الغزيرة التي تساقطت على مناطق النبطية ​مرجعيون​ ​اقليم التفاح​ و​بنت جبيل​، شكلت بحريات وأدت الى جرف الاتربة والحصى الى الطرقات مما أدى الى عرقلة ​حركة المرور​ لا سيما على طريق ​دير الزهراني​ حبوش، وتسببت الرياح بتطاير عدد من اللوحات الإعلانية على الطريق العام الممتد من الزهراني حتى النبطية.

كما لامس ​الضباب​ الكثيف، المرتفعات في اقليم التفاح ومرجعيون وبنت جبيل، مما أدى الى سوء رؤية على الطرقات الامر الذي دفع ​قوى الامن​ و​الدفاع المدني​ الى الطلب من السائقين القيادة بحذر تخوفا من الإنزلاقات و​حوادث السير​.