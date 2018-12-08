أفاد مراسل "النشرة" في النبطية أن المطار الغزيرة التي تساقطت على مناطق النبطية مرجعيون اقليم التفاح وبنت جبيل، شكلت بحريات وأدت الى جرف الاتربة والحصى الى الطرقات مما أدى الى عرقلة حركة المرور لا سيما على طريق دير الزهراني حبوش، وتسببت الرياح بتطاير عدد من اللوحات الإعلانية على الطريق العام الممتد من الزهراني حتى النبطية.
كما لامس الضباب الكثيف، المرتفعات في اقليم التفاح ومرجعيون وبنت جبيل، مما أدى الى سوء رؤية على الطرقات الامر الذي دفع قوى الامن والدفاع المدني الى الطلب من السائقين القيادة بحذر تخوفا من الإنزلاقات وحوادث السير.
شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة: الرياح سببت بتطاير عدد من اللوحات الإعلانية على طريق الزهراني على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .