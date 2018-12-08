علي عسيران: لن تثنينا التهديدات الاسرائيلية عن الدفاع عن الوطن

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي عسيران​ خلال لقاءه وفدا من جمعية ليبا الى أن "أملنا معقود على حكمة القادة جميعاً، لإيجاد الحلّ، والوصول الى حكومة جامعة تحفظ هذا الشعب وهذا الوطن، وتراثه المقاوم"، مضيفا: "ما أشبه اليوم بالبارحة، فها نحن، وإن كنا نعيش في دولة مستقلة، تركها لنا الآباء المؤسسون، براية خفاقة، وأمة تسير على سكّة النهوض والتطور، ثم، إذا بنا نجد أنفسنا، في خضمّ بحر، من الخلافات المذهبية والطائفية والمناطقية، وهذا الحال، أسوأ من كل انتداب أو احتلال،فالتفرقة داء عضال، لا يمكن مواجهته إلاّ بالتوحد والإتحاد".

واضاف: "هذه هي الوحدة الوطنية، التي أرساها الرئيس عادل عسيران وصحبه، والتي جعلت ​لبنان​، لؤلؤة ​الشرق الأوسط​، لأنهم كانوا، مدركين تماماً مدى أهمية الوحدة الوطنية، وعملوا دائماً، على تدعيم التفاهم بين اللبنانيين، نابذين الصغائرعلى أنواعها، وهذه الوحدة هي التي تدعّم ​المقاومة​ وتثبّتها".

وردا على سؤال حول ​تشكيل الحكومة​، أشار النائب عسيران الى أنه "على قائد ​السفينة​ ان يأتي بالريح وان الجمود القاتل غير مقبول".

وردا على سؤال حول التهديدات ال​اسرائيل​ية للبنان لفت النائب عسيران الى ان "لبنان سيدافع عن ارضه وحدوده ويعرف القاسي والداني مدى التضحيات التي قدمها ​اللبنانيون​ في مواجهة اسرائيل ، ولن تثنينا ​التهديدات الاسرائيلية​ مهما علا حجمها عن الدفاع عن الوطن".