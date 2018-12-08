سعد استقبل وفدا من حماس: العالم العربي لا يقدم شيئاً للشعب الفلسطيني

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ وفداً من حركة "حماس" برئاسة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ​محمود الزهار​,

ورحب سعد بالوفد، قائلا: " نرحب بكم في صيدا، وفي بيتكم مقر ​التنظيم الشعبي الناصري​. ونود أن نوجه التحية للشعب الفلسطيني المناضل في غزة و​الضفة الغربية​ و​القدس​ وأراضي ال 48 وفي كل مكان و​الشعب الفلسطيني​ المعطاء قدم الكثير من أجل استعادة حقوقه الوطنية، وسينجح حتماً في استعادتها".

ولفت إلى أنه "في هذه المناسبة نطالب ​الفصائل الفلسطينية​ بأن تتوحد نضاله تحت راية ​المقاومة​ والانتفاضة. فالشعب الفلسطيني قد توحد ميدانياً تحت هذه الراية وأملنا أن تتحقق الوحدة في أسرع وقت. إن الشعب الفلسطيني قد أثبت أنه قادر على تحقيق المعجزات، وإبداعات الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوانية الصهيونية خير دليل على حيوية هذا الشعب المعطاء ولا شك أن الشعوب العربية تتحيّن الفرصة لكي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وكفاح الشعب الفلسطيني".

وأضاف سعد:" الشعب الفلسطيني يعاني من مآسٍ تدمي القلوب، و​العالم العربي​ لا يقدم شيئاً لهذا الشعب ونحن نؤكد أن هذا الشعب المناضل يستحق أن نقف إلى جانبه، ولا سيما بعد التغييرات والتحولات في العالم، ومن بينها ومنها سقوط المشروع الأميركي الأخير في ​الأمم المتحدة​ لإدانة ​حركة حماس​. وهو ما يعتبر إنجازاً كبيراً سطره الشعب الفلسطيني بإرادته الصلبة".