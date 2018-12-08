التوحيد العربي: وهاب دعا الرئيس عون والجيش لحماية أهلنا بطرابلس

لفت ​حزب التوحيد العربي​ إلى أن "الطفل شادي عليان الذي تمّ اصابته اثتاء اطلاق النار على منزل الشيخ سيف الدين الحسامي وهو حفيد الشيخ وقد خضع ل​عملية جراحية​ في قدميه، وبتر ثلاثة أصابع من القدمين وتم تنظيف الشظايا التي طالت معظم جسده وندعو الله أن يشفيه ويعافيه"، مشيراً إلى أن "تهمة الطفل أن جده زار رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق ​وئام وهاب​ في ​الجاهلية​ لتعزيته بالشهيد محمد ابو دياب وهذا بتسهيل من القوى الشرعية في ​طرابلس​".

وفي بيان له، أشار الحزب إلى أن "وهاب يدعو ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ و​الجيش اللبناني​ البطل الى حماية أهلنا في طرابلس".