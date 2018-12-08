الحريري استقبلت الزهار: ما يجري بالمنطقة هدفه تحويل الأنظار عن القضية الفلسطينية

استقبلت النائب ​بهية الحريري​ في ​مجدليون​ عضو المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في ​حركة حماس​ ​محمود الزهار​ يرافقه عضو المجلس التشريعي ​صلاح البردويل​ ومسؤول العلاقات ال​لبنان​ية في الحركة ايمن شناعة ووفد مرافق وذلك بحضور منسق عام ​تيار المستقبل​ في ​الجنوب​ ​ناصر حمود​ ورئيس ​جمعية تجار صيدا وضواحيها​ ​علي الشريف​ .

وجرى خلال اللقاء استعراض للأوضاع في الأراضي الفلسطينية و​قطاع غزة​ ولا سيما في اعقاب المواجهة الأخيرة مع ​الجيش الاسرائيلي​ وما سبقها من مسيرات العودة من غزة باتجاه العمق الفلسطيني . كما جرى التطرق الى موضوع احياء ​المصالحة الفلسطينية​ بين حركتي فتح وحماس ، الى جانب الوضع في المخيمات ولا سيما في منطقة صيدا من مختلف جوانبها ، وشؤون حياتية وانسانية تهم الوجود الفلسطيني في لبنان عموما.

ورحبت الحريري بالزهار والوفد المرافق، متوجهة بالتحية الى "​الشعب الفلسطيني​ الصامد والمقاوم للإحتلال"، مثنية على "الأجواء الايجابية التي نقلها الزهار عن الرغبة في اعادة احياء برنامج المصالحة الفلسطينية بين "فتح" و"حماس"، معتبرة ان "وحدة الصف والكلمة الفلسطينية تشكل مصدر قوة للقضية المركزية للشعب الفلسطيني في مواجهة المخاطر والتحديات التي تتعرض لها".

واعتبرت الحريري ان "كل ما جرى ويجري في المنطقة هدفه تحويل الأنظار عن هذه القضية وعن حقوق الشعب الفلسطيني المحقة والعادلة والتي غم كل ذلك تبقى هي الأساس".

من جهته، شكر الزهار الحريري على "دعمها الدائم لقضايا وحقوق الشعب الفلسطيني"، قائلا: "نحن سعداء بزيارة هذا البيت العامر بالقيادة التي تتوارث مسؤولية هذا البلد وخاصة مسؤولية ​اللاجئين الفلسطينيين​ العائدين ان شاء الله الى وطنهم وشرحنا للحريري العلاقة بيننا وبين ​حركة فتح​ وما تم في اخر لقاء ورغبتنا في اعادة تطبيق برنامج المصالحة وايضا شرحنا الأوضاع المأساوية التي سببتها قوات الاحتلال في تصديها لمسيرة العودة وكسر الحصار، وشرحنا لها ظروف خروجنا كمجلس برلماني استطاع ان يحصل ويؤكد شرعية البرلمان الفلسطيني".