الشرطة الفرنسية تنشر للمرة الأولى مدرعات مصفحة في شوارع باريس

نشرت ​الشرطة الفرنسية​ للمرّة الأولى مدرعات مصفحة في شوارع ​باريس​، تحسّبًا لمزيد من أعمال ​العنف​ خلال المظاهرات.

وقد اندلعت موجة جديدة من عمليات الكر والفر والصادمات بين ​قوات الأمن الفرنسية​ والمتظاهرين في باريس، الّتي تشهد أيضًا عمليات نهب وتخريب لمركز تجاري فيها.

فضلًا عن ذلك، أزالت الشرطة الفرنسية بالقوة حواجز أقامها متظاهرو السترات الصفراء، بالتزامن مع تصاعد سحب دخان في سماء العاصمة الفرنسية. وأوضحت وسائل إعلامية بأنّ "بعض المحتجين حطّموا الألواح الخشبية الّتي وضعها أصحاب المحال التجارية في الشانزليزيه للحماية وأضرموا النار فيها".