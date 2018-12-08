الكنيسة الكاثوليكية أعلنت تطويب 19 "شهيدا" في الجزائر

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية "تطويب 19 "شهيدًا" قتلوا خلال الحرب الأهلية الجزائرية، بينهم سبعة رهبان تبحيرين"، وذلك في احتفال ديني ترأسه موفد خاص للبابا فرنسيس في باحة مزار سيدة النجاة في "سانتا كروز" في وهران في الجزائر؛ هو الأوّل من نوعه في بلد مسلم.
والموطوبون هم 15 فرنسيًّا وإسبانيتان وبلجيكي ومالطية من ثماني رهبانيّات كاثوليكية مختلفة، وقد قتلوا بين العامين 1994 و1996.
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