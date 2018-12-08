ترامب يهاجم إتفاق باريس للمناخ على خلفية تحرك "السترات الصفراء"

علق الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة الفرنسية ​باريس​ من قبل جماعة السترات الصفراء، معتبراً أن "اتفاق ​فرنسا​ لا يعمل جيداً لصالح فرنسا، فالمظاهرات والاحتجاجات تعم البلاد والناس لا تريد أن تدفع مبالغ كثيرة لدول العالم الثالث التي يتم تشغيلها بشكل مشكوك فيه من أجل ربما حماية ​البيئة​".

ولفت إلى أن "فكرة ​الجيش​ الاوروبي لم تنجح بشكل جيد ولكن رغم ذلك، ​الولايات المتحدة​ كانت ويتبقى جانب فرنسا ولكن كل ما نطلبه هو أن تدفع نصيبها العادل من حلف "​الناتو​"، ف​ألمانيا​ تدفع 1 في المئة بينما تدفع الولايات المتحدة 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأكبر من أجل حماية أوروبا"،