ترامب يهاجم إتفاق باريس للمناخ على خلفية تحرك "السترات الصفراء"

علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة الفرنسية باريس من قبل جماعة السترات الصفراء، معتبراً أن "اتفاق فرنسا لا يعمل جيداً لصالح فرنسا، فالمظاهرات والاحتجاجات تعم البلاد والناس لا تريد أن تدفع مبالغ كثيرة لدول العالم الثالث التي يتم تشغيلها بشكل مشكوك فيه من أجل ربما حماية البيئة".
ولفت إلى أن "فكرة الجيش الاوروبي لم تنجح بشكل جيد ولكن رغم ذلك، الولايات المتحدة كانت ويتبقى جانب فرنسا ولكن كل ما نطلبه هو أن تدفع نصيبها العادل من حلف "الناتو"، فألمانيا تدفع 1 في المئة بينما تدفع الولايات المتحدة 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأكبر من أجل حماية أوروبا"،
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