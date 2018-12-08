قائد الجيش: سنبقى بجهوزية دائمة لنقوم بدورنا بالحفاظ على الأمن بالداخل وعلى الحدود

زار قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ كتيبة الحراسة والمدافعة عن ​مطار بيروت الدولي​، وتفقد سير العمل فيها، ثم انتقل إلى ​قاعدة بيروت الجوية​ حيث أجرى جولة ميدانية في ​الجناح​ الفني للقوات الجوية واطّلع على قدراتها في مجال المساعفة والصيانة والعمل المستمر للحفاظ على جهوزية الطائرات، وذلك بحضور عدد من الضباط.

ونوَّه بـ"جهود العسكريين للحفاظ على أمن المطار في ظلّ التحديات ​الأمن​ية الكبيرة من خلال توقيف المخلّين بالأمن وضبط عمليات التهريب، التي تشكل تحديّاً كبيراً لأهم دول العالم والتي تسعى للاستثمار في الأمن والجيش في ضوء ما تواجهه من تحديات".

وأكد أن "وجود الجيش في المطار يوازي بأهميته وجوده على طول الحدود والمعابر"، مشيراً إلى أن "الاستقرار الأمني هو عامل أساسي في ​الدورة​ الاقتصادية لا سيما خلال فترة الأعياد".

ولفت إلى أن "الجيش سيبقى في جهوزية دائمة ليقوم بدوره في الحفاظ على الأمن في الداخل كما على الحدود، وإن ما يميزه هو الإرادة القوية والتفاني في تنفيذ المهمة الموكلة إليه، وذلك رغم الإمكانات المادية واللوجستية المتواضعة، مؤكداً أن الجيش سيبقى قبلة أنظار اللبنانيين ومحط ثقتهم".