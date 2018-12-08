أدرعي: إطلاق نار تحذيري على 3 عناصر من حزب الله حاولت الاقتراب من منطقة الأعمال

لفت المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ إلى أنه قوات جيش الدفاع العاملة في الأراضي الإسرائيلية في جنوب شمال الجدار الامني وفِي القطاع الشرقي على الحدود مع ​لبنان​ رصدت 3 أشخاص على ما يبدو عناصر "​حزب الله​" يحاولون الاقتراب لمناطق الأعمال التكنولوجية في الجيوب مستغلين ​الأحوال الجوية​ وأطلقت النار باتجاههم وفقًا لتعليمات ​إطلاق النار​ حيث هربوا جميعهم".

وأكد أن "الأعمال مستمرة كالمعتاد وجيش الدّفاع يحذّر من الاقتراب لمنطقة الجدار وأعماله لكشف واحباط الأنفاق الإرهابية ومن يحاول الاقتراب والتخريب على جهود جيش الدفاع يخاطر بنفسه".