لفت المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي إلى أنه قوات جيش الدفاع العاملة في الأراضي الإسرائيلية في جنوب شمال الجدار الامني وفِي القطاع الشرقي على الحدود مع لبنان رصدت 3 أشخاص على ما يبدو عناصر "حزب الله" يحاولون الاقتراب لمناطق الأعمال التكنولوجية في الجيوب مستغلين الأحوال الجوية وأطلقت النار باتجاههم وفقًا لتعليمات إطلاق النار حيث هربوا جميعهم".
وأكد أن "الأعمال مستمرة كالمعتاد وجيش الدّفاع يحذّر من الاقتراب لمنطقة الجدار وأعماله لكشف واحباط الأنفاق الإرهابية ومن يحاول الاقتراب والتخريب على جهود جيش الدفاع يخاطر بنفسه".
شكرا لقرائتكم خبر عن أدرعي: إطلاق نار تحذيري على 3 عناصر من حزب الله حاولت الاقتراب من منطقة الأعمال على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .