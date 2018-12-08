أ.ف.ب: 31 ألفا من حركة "السترات الصفراء" يتظاهرون في فرنسا واعتقال 700

نقلت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية عن وزير فرنسي، اعلانه أن 31 ألفا من حركة "السترات الصفراء" يتظاهرون في أنحاء ​فرنسا​، مشيرا الى أن ​الشرطة الفرنسية​ اعتقلت 700 متظاهرا.

وفي هذا السياق، أفادت وسائل اعلامية فرنسية أن قوات الأمن الفرنسية، عززت صفوفها في الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي، كما تستخدم خراطيم المياه لتفريق متظاهري السترات الصفراء.