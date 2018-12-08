أ.ف.ب: 31 ألفا من حركة "السترات الصفراء" يتظاهرون في فرنسا واعتقال 700

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير فرنسي، اعلانه أن 31 ألفا من حركة "السترات الصفراء" يتظاهرون في أنحاء فرنسا، مشيرا الى أن الشرطة الفرنسية اعتقلت 700 متظاهرا.
وفي هذا السياق، أفادت وسائل اعلامية فرنسية أن قوات الأمن الفرنسية، عززت صفوفها في الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي، كما تستخدم خراطيم المياه لتفريق متظاهري السترات الصفراء.
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