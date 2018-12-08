احتجاجات سلمية في هولندا والشرطة تعتقل شخصين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365) قام مجموعة من المتظاهرين باحتجاجات سلمية في هولندا، اليوم السبت، بالتزامن مع قيام احتجاجات مشابهة في فرنسا وبلجيكا. وأفادت تقارير إعلامية أن حوالي 100 متظاهر قاموا باحتجاجات سلمية خارج البرلمان الهولندي. وألقت السلطات القبض على شخصين في وسط أمستردام.

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