الشرطة البلجيكية تُطلق قنابل الغاز على المتظاهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

ألقت الشرطة البلجيكية قنابل الغاز على متظاهري حركة السترات الصفراء، اليوم السبت، والذين تواجدوا بالقرب من مكاتب الحكومة والبرلمان.

حطم المتظاهرون اللافتات الموجودة في الشوارع، وكذلك إشارات المرور الموجودة بالقرب من الحواجز التي تضعها الشرطة لمنعهم من الوصول إلى مكتب رئيس الوزراء تشارلز ميشيل.

وردد المتظاهرون عبارات منادية باستقالة ميشيل.

وألقى المتظاهرون الحجارة على الشرطة، وكذلك أشعلوا الألعاب النارية.

قالت المتحدثة باسم الشرطة البليجكية إن حوالي 400 متظاهر تجمعوا في المنطقة، موضحة أنه تم احتجاز حوالي 100 شخص أشعلوا الألعاب النارية، وألقوا الحجارة على الشرطة.