مصرع شاب دهسته سيارة نقل في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

لقي شاب مصرعه جراء حادث سير مروع على الطريق الرئيسي "البستان - كفر البطيخ" في دمياط، اليوم السبت، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي بعد أن فشلت محاولات إنقاذه.

ودهست سيارة نقل، دراجة بخارية يقودها "شهدي هلال"، يقيم في الحوراني، وتجمهر عدد من الأهالي واحتجزوا سائق السيارة المتهم.

وأخطرت قوات الشرطة التي انتقلت إلى موقع البلاغ لبحث أسبابه وتداعياته، ونقلت سيارة الإسعاف الجثمان إلى المستشفى في انتظار استصدار قرار الدفن بعد معاينة النيابة العامة.