مقترح برلماني بدخول "أوبر" في قطاع السكك الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد النائب محمد بدوى دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، أن مشروع "أوبر باص" سيحقق طفرة في النقل الجماعي من خلال خلق روح المنافسة بين الشركات الخاصة والحكومية التي ستعود بالنفع على المواطنين.

وقال بدوي، في بيان، اليوم السبت، إن وجود القطاع الخاص ومشاركته أمر ضروري في ظل المشكلات التي يعانيها قطاع النقل والمواصلات في مصر بسبب نقص الموارد المالية لدى الحكومة والتي تعرقل خطة التطوير والتنمية، لافتًا إلى أن اللجنة تسعى لتقنين "أوبر باص" كما حدث مع أوبر وكريم لتقنين وضعها القانوني وتحصيل الضرائب على تلك الخدمة والتي تصب في النهاية لمصلحة المواطن البسيط.

وتابع النائب محمد بدوي دسوقي: "مشاركة القطاع الخاص هو الحل الأمثل والأسرع من أجل توفير خدمة تليق بمستوى المواطن، ووجود القطاع الخاص في المواصلات سيترك المواصلات الحكومية للمواطن البسيط غير القادر في حين يلجأ القادرين إلى استخدام وسائل أكثر رفاهية وهو ما يعود على المواطن البسيط بطريقة مباشرة حيث يحصل المواطن البسيط على حقه في المواصلات دون زحام".

واقترح بدوي، أن يكون هناك مثيل لأوبر في السكة الحديد من خلال إضافة بعض العربات التابعة للقطاع الخاص والتي بدورها ستساهم في تطوير السكة الحديد، قائلا: مشاركة القطاع الخاص بكافة المجالات يساهم في التنمية والتطوير ولا يعني غياب دور الحكومة حيث أن دور الحكومة يجب أن يظل قائمًا في المراقبة والتنظيم لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.