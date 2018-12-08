ترامب لأول مرة أمام القضاء الأميركي بتهمة دفع أموال لشراء صمت امرأتين أقامتا علاقات جنسية معه

قال مسؤولون بوزارة العدل الأميركية، إن الرئيس دونالد ترامب أصدر توجيهات للمحامي الخاص به لدفع أموال بهدف شراء صمت امرأتين زَعمتا أنهما أقامتا علاقات جنسية معه.



ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن وثائق قدَّمها المسؤولون (لم تكشف عنهم) لمحكمة في واشنطن، الجمعة 7 ديسمبر/كانون الأول 2018، أن محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، قام بترتيب المدفوعات السرية أثناء ذروة الحملة الانتخابية عام 2016 «بتوجيه من ترامب».



وهذه هي المرة الأولى التي يقترن فيها اسم ترامب بشكل مباشر بـ «جريمة فدرالية»، حسب المصدر نفسه. ويطالب القانون الفدرالي الأميركي بضرورة الإبلاغ عن أي مدفوعات «تهدف إلى التأثير على سير الحملة الانتخابية بأي شكل». وجاء في الوثائق أن ترامب أمر بتلك المدفوعات «ليستفيد سياسياً».



وفي أغسطس/آب، أقرَّ كوهين بالذنب في ثمانية اتهامات جنائية، بينها ارتكاب مخالفات مالية أثناء الحملة الانتخابية، ودفع مبالغ لشراء صمت الممثلة الإباحية «ستورمي دانيلز»، وعارضة بلاي بوي «كارين ماكدوغال». وتتهم دانيلز وماكدوغال، ترامب بإقامة علاقات معهما قبل حملته الانتخابية، وهو ما ينفيه الأخير.



إلا أن ترامب اعترف، في مايو/أيار، بأنه سدَّد مبلغ 130 ألف دولار دفعها كوهين للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في عام 2016. وقال ترامب في سلسلة تغريدات في ذلك الوقت، إن المحامي كوهين » تلقَّى مبلغاً شهرياً لم يكن له علاقة بالحملة الانتخابية، من خلال عقد خاص بين الطرفين يعرف باسم اتفاق عدم إفشاء الأسرار». وأضاف أنّه «فضّل عدم الإفصاح عن ذلك، لمنع الاتهامات الكاذبة والابتزازية من جانب دانيلز».



وقال إنه «تم استخدام هذا الاتفاق لوقف الاتهامات الكاذبة والابتزازية التي قدَّمتها (الممثلة) بشأن هذه القضية». وكان ترامب قال في وقت سابق إنه لا يعلم شيئاً عن مبلغ الـ130 ألف دولار التي أقرَّ كوهين بدفعها لدانيلز.



وسبق أن أكد مايكل أفيناتي، محامي الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، أنه يمثل الآن 3 نساء إضافيات، يقول إنهن أقمن علاقات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإنهن «حصلن على أموال» قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.



وكشف أفيناتي عن تلك المعلومات في منتدى اجتماعي غربي هوليوود بولاية كاليفورنيا، لكنه لم يقدم معلومات إضافية. وعندما سئل عمَّا إذا كان لديه دليل على أن النساء لهن علاقات مع ترامب، قال أفيناتي: «نعم».



وأضاف أنه «ليس لديه مطلق الحرية في البوح» بهذه الأدلة، لأنه لم يحصل على إذن من موكليه، لكن أفيناتي قال إن النساء اللواتي اتّصلن به قبل أشهر «حصلن على رشوة قبل انتخابات عام 2016».

