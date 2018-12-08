البشير يشارك إثيوبيا الاحتفال بـ”يوم الشعوب والقوميات”

يشارك رئيس الجمهورية عمر البشير، يوم السبت، الحكومة والشعب الإثيوبي في مدينة جيما الإثيوبية، الاحتفال بـ”يوم الشعوب والقوميات” الإثيوبي، ومن المرتقب أن يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

هذا ويعقد الرئيس البشير اجتماعاً ثلاثياً يضم بجانبه مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الرئيس إسماعيل عمر قيلي رئيس جمهورية جيبوتي، يبحث القضايا الإقليمية المشتركة.

ويقوم بمشاركة آبي أحمد وإسماعيل قيلي بحسب الشروق – في وضع حجر الأساس للمركز الثقافي الإثيوبي السوداني، كما يشارك في افتتاح عددٍ من المنشآت الثقافية والخدمية لمدينة جيما.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الجمهورية، د. فضل عبدالله فضل وزير رئاسة الجمهورية، ود. الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية، والفريق أول مهندس صلاح عبدالله محمد صالح رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)