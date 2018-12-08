المصري محمد صلاح ينال جائزة جديدة

نال الدولي المصري محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في فريق ليفربول (موسم 2017-2018) ضمن حفل أقيم بمناسبة أعياد الميلاد نظمته رابطة مشجعي ليفربول لذوي الاحتياجات الخاصة.

وصوت جميع أعضاء رابطة مشجعي ليفربول لذوي الاحتياجات الخاصة لصالح المصري محمد صلاح الذي أبدع في الموسم المنقضي بشهادة الجميع.

وتحدّث صلاح عن هذا التكريم قائلًا: “يشرفني كثيراً أن أنال جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، أشكراً كثيراً من صوت لي كما أشكر رابطة مشجعي ليفربول لذوي الاحتياجات الخاصة”.

وحسب (بين سبورت) فقد تحدّث كاي ليندسي، سكريتير رابطة مشجعي ليفربول لذوي الاحتياجات الخاصة، عن تكريم صلاح قائلاً: “نحن سعداء بتقديم هذه الجائزة لمحمد صلاح، الجميع يحب مشاهدته يلعب كرة القدم، لقد قدم الكثير للفريق منذ قدومه”.

وينضاف هذا التكريم لمجوعة كبيرة من التتويجات التي جمعها الدولي المصري، بعد تسجيله لـ44 هدفاً في الموسم الماضي مع فريقه ليفربول ومساهمته في بلوغ الـ”ريدز” نهائي دوري أبطال أوروبا، على غرار نيله لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا وجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنكليزي وأفضل لاعب في الدوري الإنكليزي كما توّج بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2018.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)