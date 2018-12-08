أوكل الاتحاد العربي لكرة القدم إلى الحكم الإماراتي الدولي سلطان عبدالرازق إبراهيم المرزوقي أمر إدارة مباراة الاتحاد الجزائري والمريخ بعد غد الاثنين في إياب دور الستة عشر لبطولة زايد للأندية الأبطال ويساعد المرزوقي أحمد الراشدي ومسعود حسن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

شكرا لقرائتكم خبر عن حكم إماراتي لصدام الاتحاد والمريخ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .