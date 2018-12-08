أردوغان: “السترات الصفراء” كشفت فشل أوروبا في امتحان الديمقراطية

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 ربيع الأول 1440 04:02 مساءً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تظاهرات “السترات الصفراء” “كشفت فشل أوروبا في امتحان الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات”.

جاء ذلك في كلمة خلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع في حي أوسكودار بإسطنبول، السبت.

وقال الرئيس أردوغان “نتابع بقلق ما تشهده شوارع أوروبا”.

وأضاف أردوغان: “هل تشاهدون ما يحدث في أوروبا؟ هؤلاء هم الذين التزموا الصمت حيال ما تعرضنا له في محاولة 15 تموز الانقلابية”.

وأردف: “ترون الآن وضع من التزموا الصمت حيال الذين حاولوا تلطيخ شوارعنا بالدم وإحراقها بالنار. شوارع العديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها باريس ملتهبة”.

وتابع : “انظروا ماذا تفعل شرطة هؤلاء الذين كانوا يهزأون بشرطتنا ويتهمونها بالقمع.. شرطتنا عادلة”.

وأعرب أردوغان عن معارضته مشاهد الفوضى التي تسبب بها متظاهرون في شوارع أوروبا، والقوة المفرطة تجاههم على حد سواء.

ولفت أردوغان إلى أن “الذين أثاروا معاداة اللاجئين والإسلام من أجل الشعبوية السياسية وقعوا في الحفرة التي حفروها”.

وأضاف الرئيس أردوغان قائلا، “جدران الأمن والرفاهية التي تغنوا بها بدأت تتزعزع على يد مواطنيهم بالذات، وليس من قبل اللاجئين والمسلمين”.