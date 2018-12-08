كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقع استخباراتي يرصد أول رد لـ"حزب الله" على عملية "درع الشمال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زعم موقع استخباراتي عبري أن حزب الله اللبناني قدم أول رد فعل على العملية العسكرية الإسرائيلية "درع الشمال".

وادعى الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي "ديبكا"، مساء أمس الجمعة، أن حزب الله اللبناني أجرى أول رد فعل على العملية العسكرية الإسرائيلية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، التي قام بها الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، الموافق الرابع من الشهر الجاري، والمسماه بـ"درع الشمال".

وذكر الموقع الاستخباراتي العبري أن قيادة حزب الله اللبناني نشرت قوات إضافية له شمال نهر الليطاني، والمقدرة بـ7000 جندي، وهو ما اعتبره الموقع بمثابة أول رد فعل حقيقي للحزب اللبناني على عملية "درع الشمال".

وأوضح الموقع الإسرائيلي أن قوات حزب الله اللبناني المنتشرة بطول الجنوب اللبناني أعلنت حالة التأهب القصوى، دون اتخاذ خطوة التعبئة العامة لبقية القوات.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أطلق، صباح يوم الثلاثاء، الموافق 4 ديسمبر/كانون الأول، عملية عسكرية سميت بـ "الدرع الشمالي" من أجل البحث عن أنفاق عابرة للحدود شمالي البلاد قد يستخدمها "حزب الله" في مواجهته المستقبلية ضد إسرائيل.