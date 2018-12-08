كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: متظاهرون يشعلون النار في عدد من الطرقات بالقرب من جادة الشانزليزيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشعل عدد من متظاهري السترات الصفراء بباريس، النار في عدد من الطرقات بالقرب من جادة الشانزليزيه.
وشهد السبت الرابع من مظاهرات أصحاب "السترات الصفراء" بباريس مواجهات قوية بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين، مخلفة عددا من الجرحى والموقوفين.
وتشهد باريس مؤخرا احتجاجات يقوم بها ما يعرفون بأصحاب "السترات الصفراء" ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة أسعار الوقود.
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