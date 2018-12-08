كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يهاجم اتفاق باريس للمناخ على خلفية تحرك "السترات الصفر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هاجم الرئيس الأرمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، اتفاق باريس للمناخ على خلفية تحرك السترات الصفر.
وأشار ترامب، عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر"، إلى أن الاحتجاجات في فرنسا تؤكد عدم جدوى اتفاقية باريس.
وتشهد باريس مؤخرا احتجاجات يقوم بها ما يعرفون بأصحاب "السترات الصفراء" ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة أسعار الوقود.
ويحتج المتظاهرون على ارتفاع أسعار الوقود الذي تقول الحكومة إنه ضروري لدعم برامج البيئة.
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