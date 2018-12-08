كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السترات الصفراء" يطالبون ماكرون بالظهور والرد على مطالبهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب متظاهرو السترات الصفر، الرئيس الفرنسي إيماونويل ماكرون بالظهور والرد على مطالبهم ، فيما تعالت هتافات من المحتجين تطالبه بالاستقالة.

وأعلنت السلطات الفرنسية التعبئة العامة لهذا اليوم من حركة الاحتجاج على السياسة الضريبية والاجتماعية للرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء، إدوار فيليب.

وتشهد باريس مؤخرا احتجاجات يقوم بها ما يعرفون بأصحاب "السترات الصفراء" ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة أسعار الوقود.