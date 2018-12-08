كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العربية لحقوق الإنسان تنظم مؤتمرا حول أزمة الشعب اليمني الإثنين المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لحقوق الإنسان وبمناسبة الذكرى الـ 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان AOHR (مؤتمرًا صحفيًا (بالشراكة مع المنتدى الاجتماعي الديمقراطي باليمن SDF وبالتعاون

مع مؤسسة تمكين المرأة اليمنية YWEF.



يوم الاثنين الموافق 10 ديسمبر 2018 حول الآثار الإنسانية للنزاع المسلح في اليمن بعنوان "100 حكاية إنسانية من اليمن".



ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية جراء الحرب في اليمن من خلال عرض لـ 100 قصة إنسانية على لسان أصحابها وراصديها كنماذج عن الوضع الإنساني المأساوي.