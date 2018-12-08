كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العربية لحقوق الإنسان تنظم مؤتمرا حول أزمة الشعب اليمني الإثنين المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يوم الاثنين الموافق 10 ديسمبر 2018 حول الآثار الإنسانية للنزاع المسلح في اليمن بعنوان "100 حكاية إنسانية من اليمن".
ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية جراء الحرب في اليمن من خلال عرض لـ 100 قصة إنسانية على لسان أصحابها وراصديها كنماذج عن الوضع الإنساني المأساوي.
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