كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 31 ألف متظاهر و700 معتقل في احتجاجات "السترات الصفراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن وزير الدولة لدى وزارة الداخلية الفرنسية لوران نونيز أن 31 ألف شخص على الأقل شاركوا في احتجاجات "السترات الصفراء" اليوم السبت في مختلف أنحاء فرنسا، من بينهم 8 آلاف متظاهر في باريس.
وأضاف نونيز أن قوات الأمن نفذت 700 عملية اعتقال، من بينها 575 عملية في العاصمة باريس.
وقد اندلعت مواجهات عنيفة اليوم بين قوات الأمن الفرنسية والمتظاهرين في وسط العاصمة باريس في ظل احتجاجات "السترات الصفراء" ضد زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.
وشهدت اشتباكات اليوم نشر القوات الفرنسية للمدرعات للمرة الأولى في مواجهة المتظاهرين.
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