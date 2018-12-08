الـ”كاف” يحسم رسميا في قرار استبعاد الكاميرون من المشاركة في “كان” 2019

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عدم إقصاء منتخب الكاميرون من المشاركة من نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019، على الرغم من استبعاده من تنظيم هذه التظاهرة، بسبب عدم جاهزيته لإنجاح الحدث.

القرار أعلن عنه، كانستان عوماري، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في تصريح لإذاعة ” إر إف إي” الفرنسية، والذي أكد بأن الـ”كاف” لن يقصي الكاميرون من المشاركة في هذه البطولة.

وكان اتحاد جزر القمر، قد بعث مراسلة للاتحاد الدولي لكرة القدم “كاف” يطالبه فيها، بإقصاء الكاميرون من المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا ومنحه بطاقة التأهل لهذا الحدث، وذلك بعد أن سحب منه شرف استضافته.

وحسب تقارير صحفية إفريقية، أمس الجمعة، فإن اتحاد جزر القمر مصر كل الإصرار على إقصاء الكاميرون من المشاركة في النهائيات، وبالتالي مشاركة منتخب بلاده في هذا الحدث، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بناء على قوانين الاتحاد القاري.

من جانبه، قال سعد بن أمير، المشرف العام على منتخب جزر القمر، في تصريحات خاصة لإذاعة “إر. إف. إي” الفرنسية، إنه ” يتعين على الاتحاد الإفريقي تطبيق القانون، وبالضبط المادة 92، والتي تنص على أن البلد الذي يسحب منه تنظيم تظاهرة معينة لا يشارك منتخبه في تلك النسخة”.

وقد قدم أمير، مجموعة من الأمثلة والوقائع السابقة، خاصة مثال المغرب ( كأس إفريقيا 2015)، مدغشر ( كأس إفريقيا لاقل من 17 سنة 2017)، وكينيا (كأس إفريقيا للاعبين المحليين 2018).

جدير ذكره، أن المباراة الأخيرة من المجموعة الثالثة، ستشهد مواجهة مباشرة بين جزر القمر والكاميرون، في العاصمة الكاميرونية ياووندي، وفي حال هزيمة هذا الأخير، فسيودع البطولة.