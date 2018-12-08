انتخاب المخارق في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للنقابات

انتخب المؤتمر العالمي الرابع للاتحاد الدولي للنقابات الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق عضوا بالمجلس العام، أعلى هيأة تقريرية بعد المؤتمر العالمي للاتحاد، والذي يتكون من 70 قياديا وقيادية، كما تم انتخابه، عضوا رسميا في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للنقابات ضمن 25 عضوا قياديا يمثلون كل القارات.

ويعد الاتحاد الدولي للنقابات أكبر قوة نقابية واجتماعية في العالم، حيث تضم أكثر من 207 مليون منخرط في 331 منظمة نقابية من 163 دولة، وإلى جانب الدفاع على الحقوق العمال عبر العالم، فإن الاتحاد الدولي يمثل الحركة النقابية العالمية لدى المؤسسات الرسمية الدولية كمنظمة العمل الدولية، وصندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة والقمم الاقتصادية للدول الأكثر تصنيعا في العالم إلى جانب مختلف الهيآت الأممية.

وجدد المؤتمر الثقة في النقابية شاران بارو كأمينة عامة لولاية ثالثة على رأس هذا الاتحاد العالمي، نظرا لما قدمته للحركة النقابية الدولية.